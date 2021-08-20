В Новосибирске двое мужчин готовили к продаже более 322 граммов наркотиков

Наркотики были изъяты из машины и квартиры задержанных. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске задержаны двое мужчин 20 и 23 лет, торговавшие наркотиками через тайники-закладки с помощью сети Интернет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

— У одного из задержанных было изъято свыше 86 граммов наркотического средства синтетического происхождения. Также при досмотре автомобиля и их места проживания в общей сложности было изъято более 235 граммов запрещенных веществ, — сообщили в ведомстве.

Известно, что товар подготавливался для дальнейшей продажи в арендованной ими квартире. В общей сложности злоумышленники готовили к сбыту более 322 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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