22-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске

Мужчина шел на встречу машине. Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске произошло смертельно ДТП, автомобиль Fiat Ducato наехал на 22-летнего пешехода. Инцидент произошел вчера, 19 августа около 23:00.

— 42-летний мужчина двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении города Новосибирска и наехал на пешехода, который шел в встречном направлении, — сообщает отдел Пропаганды ГИБДД.

Молодой человек погиб на месте аварии.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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