Новосибирские компании смогут поучаствовать во всероссийском Кубке по рационализации и производительности

Заседание оргкомитета по рационализации и производительности. Фото: АИР НСО.

Для участия необходимо подать заявку на сайте до 23 августа 2021 года. Командам предстоит пройти отборочный этап на базе «Фабрик процессов» Региональных центров компетенций.

По поручению Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскиллс выступят организаторами Кубка по рационализации и производительности, который пройдет в рамках нацпроекта. Соорганизатор мероприятия - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

- Чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Речь идёт о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний, - отметил Андрей Белоусов.

«Фабрика процессов» на Кубке рационализаторов представит собой соревновательную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе будут применять накопленные знания инструментов бережливого производства. Специалисты предприятий-участников нацпроекта, работая в команде, покажут свои навыки оптимизации производственных процессов, нахождения и устранения «узких» мест.

Напомним, первый Кубок по рационализации и производительности пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов.