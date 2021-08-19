Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 19:54

Прокуратура нашла виновных в крупных пожарах на новосибирских свалках

Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили несколько административных дел
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура завершила проверку после нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на новосибирских свалках.

Прокуратура завершила проверку после нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на новосибирских свалках.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура завершила проверку после нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на новосибирских свалках. По ее итогам Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили несколько административных дел.

— В апреле — мае того года были проверены полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский», эксплуатацию которых осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство». Установлено, что в марте предприятие допустило 14 возгораний на территории полигонов и не информировало об этом уполномоченные органы власти, — сообщили в областной прокуратуре. — Прокуратура внесла директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении должностных лиц и юридического лица прокуратура возбудила 8 административных дел по ст. 8.5, ч. 1, 2 ст. 6.35 КоАП РФ «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

В июле этого года на свалках вновь случились пожары, которые привели к основательному загрязнению воздуха. Предприятие же вновь не смогло предотвратить это.

— Прокуратура в августе прошлого года внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона. А Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили в отношении должностных лиц административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч. 4, 5 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.