Прокуратура нашла виновных в крупных пожарах на новосибирских свалках

Прокуратура завершила проверку после нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на новосибирских свалках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура завершила проверку после нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на новосибирских свалках. По ее итогам Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили несколько административных дел.

— В апреле — мае того года были проверены полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский», эксплуатацию которых осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство». Установлено, что в марте предприятие допустило 14 возгораний на территории полигонов и не информировало об этом уполномоченные органы власти, — сообщили в областной прокуратуре. — Прокуратура внесла директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении должностных лиц и юридического лица прокуратура возбудила 8 административных дел по ст. 8.5, ч. 1, 2 ст. 6.35 КоАП РФ «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

В июле этого года на свалках вновь случились пожары, которые привели к основательному загрязнению воздуха. Предприятие же вновь не смогло предотвратить это.

— Прокуратура в августе прошлого года внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона. А Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили в отношении должностных лиц административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч. 4, 5 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

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