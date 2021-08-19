В минобре ответили на жалобы родителей новосибирских школьников на навязывание формы одной фирмы

В минобре прокомментировали жалобы родителей на то, что их заставляют покупать дорогую школьную форму определенных марок. Фото: Иван ВИСЛОВ

В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали жалобы родителей на то, что их заставляют покупать дорогую школьную форму определенных марок. Напомним, об этом сибиряки рассказывали в соцсетях: по словам одной из женщин, на неполный комплект школьной одежды для дочки у нее ушло 16 тысяч рублей.

— Что касается школьной формы, то закон четко говорит, что никто не может заставлять покупать родителей какую-то определенную одежду, тем более в конкретной фирме. Если есть такое конкретное требование от директора или администрации школ, то нужно обращаться в органы местного самоуправления, либо в министерство, — пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции 19 августа. — Закон об образовании требует деловой стиль в одежде, а школа может только внести в свой устав рекомендацию о стиле или порекомендовать носить эмблему.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, отметил, что мэрия тоже не принимала подобных решений о закупке формы у одного производителя.

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