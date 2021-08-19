Пожар на складе в продуктовом магазине в Куйбышеве удалось потушить

Пожар на складе в продуктовом магазине в Куйбышево удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар на складе в продуктовом магазине в Куйбышево удалось потушить. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

— Более трех с половиной часов усиленная группировка боролась с пожаром в здании склада магазина в городе Куйбышев. В 20:20 объявлено о ликвидации открытого горения, — сообщили в областном МЧС. — Всего на реагирование задействовали 37 человек и 12 единиц техники. В том числе для подачи воды на кровлю работала автолестница, а также из Барабинск прибыл пожарный поезд.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте, они проводят разбор и проливку обгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

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