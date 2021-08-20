Погода в Новосибирске на 20 августа 2021 года: дождь и солнце

Погода будет переменчивой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода в Новосибирске на 20 августа 2021 года: дожди снова возвращаются. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом.

— 20 августа в Новосибирске будет переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Ночью будет +9…+14 градусов, а днем — +18…+20, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром и днем будет небольшой дождь со слабым ветром 5 метров в секунду, а к вечеру разъяснится пройдет дождь. Утром температура воздуха составит +11 градусов, а днем — +19.

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