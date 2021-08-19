Появились фото и видео пожара на складе продуктового магазина в Куйбышеве. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Появились фото и видео пожара на складе продуктового магазина в Куйбышеве. ЧП произошло вечером, 19 августа.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
— В 19:09 возгорание было локализовано на площади 900 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте продолжают работать пожарные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Напомним, еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек, к счастью, никто не из них не пострадал. Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте, на тушении задействовано 6 единиц техники и автолестница, к месту пожара также следует пожарный поезд.
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