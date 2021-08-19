В Новосибирской области 63-летний мужчина в клетчатой рубашке заблудился в лесу

Около деревни Ерестная в Ордынском районе ищут 63-летнего Владимира Евгеньевича Желевчикова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Около деревни Ерестная в Ордынском районе ищут 63-летнего Владимира Евгеньевича Желевчикова. Сегодня, 19 августа, мужчина отдыхал на природе вместе с родными, однако в какой-то момент они потеряли его из виду, сибиряк заблудился в лесу. Телефона с собой у мужчины не было.

— Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновение мужчина был одет в серую рубашку в белую клетку, черные джинсы и темно-синие кроссовки.

По словам поисковиков, мужчина нуждается в регулярном приеме определенных лекарств. Без них ему может стать плохо. Поэтому особенно важно найти его как можно скорее, сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на поиски сибиряка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Владимир Евгеньевич, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.