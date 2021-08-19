В Куйбышеве загорелся склад продуктового магазина: эвакуировались 12 человек

В Куйбышеве произошел крупный пожар на складе продуктового магазина. Фото: Кадр из видео

Вечером, 19 августа, в Куйбышеве произошел крупный пожар на складе продуктового магазина. Огромный столб дыма заметили очевидцы, они засняли все происходящее на видео.

— Горит там все уже около двух часов, видимо, огнем охвачена большая площадь. Работают пожарные, дорога рядом перекрыта, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что пожарно-спасательные подразделения еще продолжают работать на месте ЧП.

— В 16:42 пожарные выехали на сообщение очевидца о возгорании в здании магазина-склада продовольственных товаров по улице Гуляева в городе Куйбышев. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя пять минут после вызова — на месте открытым огнем была охвачена крыша здания. Из-за большой площади — предварительно 700 квадратных метров — пожару был присвоен повышенный ранг сложности, — пояснили в областном МЧС.

Еще до прибытия пожарных из здания сами эвакуировались 12 человек, никто из них не пострадал. На тушении пожара задействованы 24 человека и 6 единиц техники.

Смотреть видеосюжет В Куйбышеве загорелся склад продуктового магазина

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