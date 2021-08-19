Обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2021 года начнется в очной форме

В Новосибирской области новый учебный год в школах начнется в очном формате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области новый учебный год в школах начнется в очном формате — об этом сообщили в Правительстве региона. При этом, в учебных учреждениях должны будут соблюдаться все противоэпидемиологические правила.

— Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле Правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей. Сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно. В регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся — в новом учебном году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них — первоклассники. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере допобразования для детей от 5 до 18 лет, — рассказал Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Власти также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, часть школьников могут быть переведены на очно-заочную, заочную или смежную форму обучения. Это не коснется начальной школы, там обучение будет организовано очно при полном соблюдении санитарных норм. В сельских малокомплектных школах и школах, где дети учатся в одну смену, а также в специальных коррекционных школах и школах-интернатах возможно введение сменности занятий.

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