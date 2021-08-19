В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал ребенок. ДТП произошло вечером, 19 августа, в Ленинском районе.

— Сегодня, около половины пятого вечера, 48-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигался по улице Моторной, со стороны улицы Яринская, в сторону улицы Болотной. Около дома №20 на улице Моторная он сбил 8-летнего мальчика, вышедшего на дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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