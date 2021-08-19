Дистанционное обучение в вузах Новосибирска с 1 сентября 2021 года: как будет проходить

Власти решили сохранить дистанционное обучение в вузах Новосибирска с 1 сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти решили сохранить дистанционное обучение в вузах Новосибирска с 1 сентября 2021 года. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Планируется, что в основном студенты будут слушать лекции онлайн. А те занятия, где присутствие студентов необходимо, будут проходить очно.

— Есть, еще, конечно, иностранные студенты. Пока что у нас нет средств на то, чтобы вакцинировать этих ребят, так что они будут учиться на дистанте, — пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на Общероссийском родительском собрании.

Министр также отметил, что для заселения в общежития ставить прививку студентам будет необязательно. По его словам, процесс проживания будет организован определенным образом, чтобы минимизировать контакты студентов друг с другом. Если же кто-то из ребят все же заболеет, должна быть возможность отправить их на карантин.

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