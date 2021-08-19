Новосибирцев напугал огромный столб черного дыма в центре города: В МЧС объяснили, что случилось

Жителей Новосибирска напугал большой столб черного дыма в центре города. Фото: читатель КП-Новосибирск\"АСТ-54"
Вечером, 19 августа, жителей Новосибирска напугал большой столб черного дыма в центре города. Как сообщили очевидцы, поднялся он над стройкой около торгового центра «Аура».
— На стройке рядом с «Аурой» огромный столб дыма как-то очень быстро поднялся, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы. — Не понятно, что происходит. Может, загорелось что-то сильно.
Однако в ГУ МЧС по Новосибирской области заверили, что боятся людям нечего. На стройке в Потанинском переулке проводились согласованные огневые работы.
— Возгораний и угрозы распространения не было, — пояснили в областном МЧС.
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