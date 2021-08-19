Экс-главу Искитимского района оставили под домашним арестом из-за продажи острова за 10 миллионов

Экс-главе Искитимского района продлили домашний арест. Фото: Кадр из видео

Экс-главе Искитимского района, которого обвиняют в продаже острова за 10 миллионов рублей, оставили под домашним арестом. Об этом сообщили сегодня, 19 августа, в Центральном районном суде.

— Постановлением Центрального районного суда продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого на 2 месяца, а всего до 9 месяцев 25 суток, то есть до 22 октября 2021 года с сохранением ранее возложенных постановлением Центрального районного суда города Новосибирска запретов, — сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении чиновника завели в декабре 2020 года. Его обвиняют в «Превышении должностных полномочий». А сам скандал с элитным коттеджным поселком начался еще в марте 2016 года. Остров в 19 гектаров ушел за бесценок — около пяти тысяч рублей за сотку, в то время как застройщик продавал дачные участки на нем уже по 200 тысяч рублей за сотку. А стоимость дач у причала доходила до 30 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На главу Искитимского района завели уголовное дело: он продал остров в Обском водохранилище за 10 миллионов рублей

Цена земли, установленная договором купли-продажи, оказалась в 5 раз ниже его кадастровой стоимости (подробнее).

Под Новосибирском власти продали остров за 10 миллионов рублей: суд признал сделку незаконной

Там построили элитные дачи, но часть участков оказалась в природоохранной зоне, где строительство вообще запрещено (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.