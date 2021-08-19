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Происшествия19 августа 2021 12:30

«Сел сверху и стал душить»: сибиряк пойдет под суд за убийство возлюбленной

Трагедия произошла в июне этого года
Галина СИМОНОВА
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Мужчина показал, как убивал свою возлюбленную. Фото: СУ СКР по НСО

Мужчина показал, как убивал свою возлюбленную. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области мужчину обвиняют в убийстве своей возлюбленной. Как сообщили в областном Следственном комитете, трагедия произошло еще в июне этого года.

— Вечером, 16 июня, 55-летний мужчина и 35-летняя женщина вместе выпивали на кухне своего дома на улице Совхозная в городе Куйбышев. Сибиряки поссорились и мужчина ударил сибирячку кулаком по лицу. Женщина упала на пол, а сибиряк сел на нее сверху и стал душить. После совершенного преступления мужчина лег спать. То, что его возлюбленная погибла, он обнаружил уже утром и вызвал полицию, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина свою вину в содеянном признал, сейчас он находится под стражей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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