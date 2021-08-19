В преддверии Дня Российского флага губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды

Награждение прошло в стенах здания Правительства области. Фото: пресс-служба Правительства НСО

Сорок семь новосибирцев накануне Дня государственного флага Российской Федерации получили госнаграды РФ (их удостоились 22 человека) и Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили их сибирякам зза заслуги в сфере здравоохранения, социальной защиты, транспорта, сельского хозяйства, культуры и искусства; финансов и налоговой политики.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес врачей, медсестер, фельдшеров – всех работников здравоохранения, которые вот уже второй год находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Накануне Дня флага России высокую государственную награду – Орден Почёта – получил заведующий отделением Городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров – за заслуги в сфере здравоохранения. Трём новосибирским медикам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Особенная награда – медаль Луки Крымского. Она учреждена Указом Президента РФ совсем недавно – 19 июня 2020 года, ей награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. Сегодня этой высокой награды удостоена медсестра центра анестезиологии и реанимации Клинической больницы «РЖД-Медицина» Новосибирска Анастасия Воробьёва – за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

- Мы не просто боролись с новой коронавирусной инфекцией, не просто поддерживали медиков и друг друга. Мы продолжали реализацию всех наших планов. Я абсолютно уверен, что вы не остановитесь в стремлении к новым достижениям. Желаю вам в этом успеха и талантливых надёжных последователей – ваших детей, внуков, молодых коллег, – сказал Андрей Травников.

Среди награждённых – профессор кафедры Новосибирского государственного аграрного университета Валерий Петухов. Губернатор поздравил его с почётной наградой – Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов.

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