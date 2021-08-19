Под Новосибирском пропал слабовидящий мужчина

С июня 2021 года мужчина не выходит на связь. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт» Новосибирской области.

Родственники больше двух месяцев ищут 50-летнего Андрея Березина: с июня 2021 года он перестал выходить с ними на связь.

— Мужчина несколько лет назад переехал в город Искитим Новосибирской области, где живут его родные. Примерно раз в 2-3 недели выходил с родными на связь, в последний раз он приезжал к родственникам в мае, а говорил с ними по телефону в июне. Сейчас на связь не выходит. Мужчина мог работать в Кузбассе на момент пропажи, — рассказала КП-Новосибирск инфоорг отряда «Лиза-Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего сибиряка: рост168-170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Особая примета: носит очки с толстыми стеклами.

Волонтеры просят сообщить о местонахождении пропавшего по номеру 112 или номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

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