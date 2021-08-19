Новосибирск представят заслуженный мастер спорта Максим Шабуров и мастер спорта Антон Кулятин. Фото: http://sport.nso.ru/

Двое новосибирцев выступят на Паралимпийских играх в Токио — 2021. От Новосибирской области в Японию отправятся Максим Шабуров (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — ПОДА) и Антон Кулятин (спорт слепых).

— По уточненным данным Паралимпийского комитета России, изначально в основной состав сборной был включен спортсмен Асхат Акматов (спорта лиц с ПОДА), но потом был перемещен в резерв, — сообщили на сайте министерства физкультуры и спорта Новосибирской области.

25-летний Максим Шабуров выступит в трех видах программы — двух индивидуальных (сабля, шпага) и одном командном (шпага). Это заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы. Тренер спортсмена — Мурат Конурбаев.

30-летний Антон Кулятин — мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика». На беговой дистанции 1500 метров он стал серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во Франции и Тунисе. Тренирует спортсмена Николай Халухаев.

33-летний Асхат Акматов — спортсмен с ПОДА, который представляет дисциплину «тхэквондо». Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, победитель и призер международных соревнований. Тренируется у Александра и Сергея Дозорцевых.

XVI Паралимпийские летние игры стартуют 24 августа в Токио. Честь России будут защищать 241 спортсмен из 50 субъектов регионов.

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