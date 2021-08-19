Пьяный водитель автобуса насмерть сбил 18-летнего парня под Новосибирском

Водитель автобуса был пьян. Фото: ГИБДД

В Болотнинском районе на 2 километре автодороги «Ача — Елфимово» 18 августа произошла страшная авария: водитель автобуса сбил 18-летнего парня.

— Погибший шел по левой обочине в том же направлении, что и ехал автобус. От полученных травм парень умер на месте аварии, — сообщает пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области.

Полиция уже установила, что водитель автобуса в момент аварии был пьян. Сейчас проводится проверка.

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