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Происшествия19 августа 2021 6:55

«Сын закашлялся, стал закрывать глаза»: под Новосибирском годовалый малыш проглотил прищепку

Она валялась под диваном после дня рождения ребенка
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь.

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Годовалый мальчик попал в детское отделение Черепановской районной больницы после своего дня рождения: ребенок проглотил маленькую прищепку, с помощью которой вещи крепились к вешалке.

- Я надела на сына костюм, который ему подарили, а эта маленькая прищепка отлетела под диван. И когда я пошла на кухню готовить завтрак, сын, видимо, ее нашел и проглотил, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. - Я через несколько минут услышала, что сын сильно кашляет, побежала к нему. Попыталась сначала прищепку эту достать сама, но не получилось. А сын в это время стал глаза закрывать, будто спать ему хочется: я сильно перепугалась. Благо, мой старший сын был дома: он и с малышом мне помог, и скорую вызвал. Я ведь сама сейчас беременна, одна точно бы не справилась.

Когда ребенка доставили в больницу, врачи достали проглоченную прищепку. Сейчас с мальчиком все в порядке.

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