Новосибирские спасатели помогли девушке, у которой палец застрял в кольце

Палец сильно оттек. Фото: аварийно-спасательного отряда МАСС

В Новосибирске спасатели пришли на помощь к 27-летней девушке, которая не смогла снять кольцо со среднего пальца правой руки.

— Спасатели осмотрели руку девушки и приняли решение перекусить украшение с помощью инструментов, — сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда МАСС.

Специалисты справились со своей работой за несколько минут и освободили руку девушки.

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