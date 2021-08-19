Врачи рассказали о последствиях кесарева сечения для новорожденных

Кесарево плохо влияет на новорожденных.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Врачи проанализировали плюсы и минусы кесарево сечения. Об этом они рассказали изданию News.ru.
— Операция по родоразрешению негативно влияет на нервную систему. Идет резкая смена давления, у малыша чаще бывают срывы адаптации нервной системы, неправильное формирование многих навыков. Вегетативная нервная страдает, дети плохо адаптируются к физическим нагрузкам и агрессивным формам внешней среды. Нарушения остаются и во взрослом возрасте. Даже при небольших физических нагрузках могут возникать головные боли, — рассказал изданию Евгений Тимаков, врач-инфекционист, педиатр и вакцинолог.
По словам специалистов существуют так же научные исследования, доказывающие, что когда женщину «кесарят» между ним и ребенком не формируется психологическая связь. Однако это можно исправить если молодая мама будет больше времени уделять новорожденному: кормить его грудью, больше держать на руках.
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