Врачи рассказали о последствиях кесарева сечения для новорожденных

Кесарево плохо влияет на новорожденных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи проанализировали плюсы и минусы кесарево сечения. Об этом они рассказали изданию News.ru.

— Операция по родоразрешению негативно влияет на нервную систему. Идет резкая смена давления, у малыша чаще бывают срывы адаптации нервной системы, неправильное формирование многих навыков. Вегетативная нервная страдает, дети плохо адаптируются к физическим нагрузкам и агрессивным формам внешней среды. Нарушения остаются и во взрослом возрасте. Даже при небольших физических нагрузках могут возникать головные боли, — рассказал изданию Евгений Тимаков, врач-инфекционист, педиатр и вакцинолог.

По словам специалистов существуют так же научные исследования, доказывающие, что когда женщину «кесарят» между ним и ребенком не формируется психологическая связь. Однако это можно исправить если молодая мама будет больше времени уделять новорожденному: кормить его грудью, больше держать на руках.

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