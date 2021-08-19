Пробки в Новосибирске на утро 19 августа 2021 года: на Петухова не проехать

Пробки достигли 3 баллов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Пробки в Новосибирске на утро 19 августе 2021 года сковали городские дороги. По данным сервиса «2GIS» они составляют 3 балла.
На правом берегу небольшая пробка образовалась на улице Большевистская в промежутке от станции метро «Речной вокзал» и поворота с дороги . Так же автомобилистам придется немного постоять на улице Ипподромская, Октябрьская магистраль и Кирова.
Пробка на левый берег начинается с проезда Энергетиков. Оттуда затор длится до площади Труда и длится до улиц Станционная, Ватутина, Станиславского. Водителям так же придется простоять на улице Петухова, Хилокская и Немировича-Данченко.
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