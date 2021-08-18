Аналитик рассказал, почему Москва развивается иначе, чем другие города

Экономист Андрей Колганов считает, что экономически Москва развивается стихийно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономист Андрей Колганов считает, что экономически Москва развивается стихийно и какого-то четкого плана по развитию столицы у властей нет. Эксперт отметил, что за последнее время в России образовалось много депрессивных городов и областей, которые сильно и невыгодно отличаются от того уровня, на котором находятся крупные мегаполисы страны, вроде Москвы или Санкт-Петербурга.

— В России за последние десятилетия наметилась очевидная тенденция по разношерстной миграции населения: из сел в областные центры, из провинциальных городов в мегаполисы и так далее. Из-за этого наблюдается небольшой прирост количества граждан в райцентрах, в то время как русская деревня практически вымерла. Эта негативная тенденция обусловлена отсутствием внятной экономической политики властей по развитию малых городов страны, — пояснил эксперт изданию NEWS.ru.

Андрей Колганов также отметил, что схожая участь постигла также и некоторых представителей российского малого и среднего бизнеса, которые вынуждены перевозить производство в подмосковные города и Калужскую область из-за повышения арендных ставок на столичную недвижимость. По словам аналитика, чтобы избежать подобных кризисных ситуаций, небольшим городам необходимо выделять льготы для бизнеса и капитальные госвложения в развитие предпринимательства. Это может помочь привлечь в регионы бизнесменов, предпочитающих сейчас работать в крупных городах.

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