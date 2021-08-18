В Новосибирске мужчина на скутере сбил школьницу на самокате

В Новосибирске мужчина на электроскутере столкнулся с 13-летней девочкой на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске мужчина на электроскутере столкнулся с 13-летней девочкой на самокате. ДТП случилось вечером на велодорожке у Михайловской набережной.

— Сегодня, в 19:40, 33-летний мужчина ехал электроскутере по тротуару со стороны Октябрьского моста, в сторону Михайловской набережной. У дома №2Б, корпус N 22 по улице Добролюбова он столкнулся с 13-летней девочкой, ехавшей ему навстречу на самокате, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с рваной раной колена. На месте работал экипаж ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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