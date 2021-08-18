В Новосибирске иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе: девочка в больнице

Вечером, 18 августа, в Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 18 августа, в Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось в Октябрьском районе города.

— Около десяти часов вечера, 33-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице Кошурникова, со стороны улицы Бориса Богаткова, в сторону улицы Никитина. Около дома №26 на улице Кошурникова он сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ключицы и переломом таза. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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