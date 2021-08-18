Будет как в Нью-Йорке: в Новосибирске на месте бывшей железной дороги появится парк

В Академгородке появится новый парк, построенный по аналогии с Нью-Йоркским проектом «Хай-Лайн». Фото: tereshkova_anna

В Академгородке появится новый парк, построенный по аналогии с Нью-Йоркским проектом «Хай-Лайн»: парком, обустроенным на месте нерабочей железнодорожной ветки. Новосибирский вариант также будет разбит в пойме реки Чербузы на месте утраченной железной дороги.

— Эта территория станет для Академгородка уникальной зоной — мы можем соединить пешеходным маршрутом станцию „Сеятель“ и технопарк. К сожалению, большая часть реки забетонирована, но остался небольшой открытый участок. Сейчас мы занимаемся созданием водно-зеленого каркаса, и наша задача — сохранить этот участок, благоустроить его и сделать рекреационной зоной,— рассказала вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

В своем инстаграме Анна Терешкова отметила, что сейчас уже идет формирование техзадания для будущего парка. Впереди — большой этап предпроектных исследований территории. Вице-мэр заверила, что разработка проекта будет обязательно вестись с учетом мнений горожан.

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