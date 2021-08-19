Погода в Новосибирске на 19 августа 2021 года: когда вернется дождь

Хмурая погода возвращается в Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 августа 2021 года: дожди снова возвращаются. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом.

— 19 августа в Новосибирске будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Ночью будет +14…+16 градусов, а днем — +21…+23, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», днем будет без осадков, а утром и вечером пройдет дождь. Утром температура воздуха составит +15 градусов, днем прогреется до +22.

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