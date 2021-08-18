«Кто-то мстит?»: в Новосибирске припаркованной во дворе «Мазде» разбили стекла и облили краской

В Новосибирске неизвестный хулиган облил краской припаркованную во дворе дома иномарку. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске неизвестный хулиган облил краской припаркованную во дворе дома иномарку. О произошедшем рассказал в соцсетях очевидцы. Они засняли на видео последствия такой выходки.
— У дома на улице Кропоткина, 119/1 неизвестный облил «Мазду» краской. Судя по видео, пострадал также и салон автомобиля — у машины выбито одно из боковых стекол и спущены колеса, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где был опубликован ролик.
В комментариях под постом сибиряки высказали свои версии насчет произошедшего. Некоторые люди предположили, что таким образом владельцу авто кто-то пытался отомстить:
— Видимо, какой-то очередной отважный мститель.
— Мало ли, какой-то там конфликт был. Может, все не просто так.
— Какая разница. Это — порча чужого имущества, и наказывается по закону, — пишут люди.
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