Следователи проводят проверку после того, как в Новосибирске 11-летний школьник жестоко избил девочку

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске 11-летний школьник жестоко избил 10-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске 11-летний школьник жестоко избил 10-летнюю девочку. Напомним, ЧП произошло 10 августа на детской площадке на улице Бориса Богаткова. Как рассказывали КП-Новосибирск очевидцы, девочки 8 — 11 лет играли на горке, когда вдруг мальчик стал бросать в их сторону камни. Одной из школьниц булыжник прилетел прямо в лицо.

— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, как ранее писала КП-Новосибирск, на агрессивного подростка не в первый раз жалуются родители. Они даже написали на мальчика заявление в полицию.

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На агрессивного подростка не в первый раз жалуются родители. Они написали на него заявление в полицию (подробнее).

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