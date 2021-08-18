«Двум едва исполнилось 18 лет»: новосибирские полицейские поймали шесть парней-наркоторговцев за сутки

За день наркополиция задержала сразу шесть человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Калининского района арестовал на два месяца шесть парней-наркоторговцев, которых полицейские задержали за вчерашний день.

— По данным следствия, подозреваемые готовились к сбыту наркотических веществ синтетического происхождения, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Первые двое задержанных — новосибирец и уроженец Норильска, которым едва исполнилось 18 лет. Оба не учились и не работали.

Еще двое обвиняемых — 34-летний мужчина и 35-летний подельник, оба уроженцы Искитима. Не женаты и не работали.

Другие двое обвиняемых — житель поселка Двуречье, который работал на птицефабрике. Его подельник — уроженец Кировской области, у которого есть маленький ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.