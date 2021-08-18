«Двум едва исполнилось 18 лет»: новосибирские полицейские поймали шесть парней-наркоторговцев за сутки

За день наркополиция задержала сразу шесть человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд Калининского района арестовал на два месяца шесть парней-наркоторговцев, которых полицейские задержали за вчерашний день.
— По данным следствия, подозреваемые готовились к сбыту наркотических веществ синтетического происхождения, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.
Первые двое задержанных — новосибирец и уроженец Норильска, которым едва исполнилось 18 лет. Оба не учились и не работали.
Еще двое обвиняемых — 34-летний мужчина и 35-летний подельник, оба уроженцы Искитима. Не женаты и не работали.
Другие двое обвиняемых — житель поселка Двуречье, который работал на птицефабрике. Его подельник — уроженец Кировской области, у которого есть маленький ребенок.
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