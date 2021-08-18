Прокуратура накажет органы опеки, после проверки новосибирской семьи, где дети ходили голодные и чесались от вшей

Прокуратура завершила проверку новосибирской семьи, где трое детей ходят голодные и чешутся от вшей. Фото: предоставлено местными жителями

Прокуратура завершила проверку новосибирской семьи, где трое детей ходили голодные и чесались от вшей. Ведомство выяснило, что органы опеки не должным образом следили за условиями воспитания детей.

— Установлено, что мать троих детей 6, 9 и 13 лет состоит на профучете в органах профилактики, в том числе и в связи с употреблением спиртных напитков. В 2021 году женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, — сообщили в областной прокуратуре. — Принимаемые органами системы профилактики меры носили формальный характер, поэтому не могли оказать реального влияния на социально-неблагополучную обстановку в семье. Работа по пресечению и предупреждению неисполнения матерью родительских обязанностей и эффективной защите прав ее детей не велась.

Аналогичные нарушения прокуратура нашла и в деятельности отдела опеки и попечительства администрации Куйбышевского района. В ведомстве сообщили, что именно бездействие со стороны органов привело к тому, что дети жили в ненадлежащих условиях.

— В ходе прокурорского вмешательства врач-дерматолог осмотрел детей, были приобретены медикаменты для лечения, произведена дезинсекция жилого помещения; приняты меры к лечению матери детей от алкогольной зависимости в амбулаторных условиях, а также принято решение о выделении матпомощи семье, — пояснили в прокуратуре.

Ведомство вынесло представления председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Куйбышевского района, директору муниципального бюджетного учреждения «КЦСОН» Куйбышевского района и главе района.

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