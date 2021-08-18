В Новосибирске до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе протянут трамвайные пути

Трамвайные пути протянут до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе от кольца на улице Волочаевской. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске трамвайные пути протянут до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе от кольца на улице Волочаевской. Сейчас объявлен аукцион на разработку документации на их строительство. Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожного благоустройства мэрии.

Так, согласно условиям договора, подрядчик должен разработать сметную документацию, технические и конструктивные решения обустройства дренажа, контактной сети, сети связи, освещения. Также он должен будет реконструировать теплосеть на месте строительства путей. Как сообщается на сайте Госзакупок, стоимость работ — 65,8 миллионов рублей. Срок выполнения работ — до конца 2021 года.

Дата проведения аукциона назначена на 25 августа. А когда планируется провести и завершить сами работы по строительству самих путей — пока неизвестно.

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