В Новосибирске улицы Станиславского и Титова отремонтируют к концу октября

Отремонтировать улицы планируется к концу октября. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на улицах Станиславского и Титова, которые входят в гостевые маршруты к молодежному чемпионату мира по хоккею-2023, продолжаются ремонтные работы. К концу октября подрядчики обещают сдать оба объекта.

— Мы продолжаем планомерную работу по развитию общественного транспорта в Новосибирске: приобретаем новые автобусы, трамваи, рассматриваем возможности развития метрополитена. Сейчас перед нами стоит задача продлевать и обустраивать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, чтобы они не стояли в пробках и были более привлекательны для пассажиров. Для этого необходимо пересмотреть систему парковочных карманов, которые были организованы хаотично, а их глубина не позволяет полностью спрятать машину, и они частично перекрывают проезжую часть. Принято решение при ремонте улиц Титова и Станиславского убрать парковки и обустроить выделенные полосы на всем протяжении этих улиц. По мнению специалистов, это окажет решающее значение в ликвидации пробок и улучшит положение общественного транспорта, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, эти улицы входят в гостевые маршруты к предстоящему молодежному чемпионату мира, поэтому привести их в порядок особенно важно.

— Принято решение по маршрутам, связанным с молодежным чемпионатом мира по хоккею, ремонтировать не только проезжую часть, но и тротуары. На всем протяжении этих двух улиц — от площади Маркса до площади Труда — большой пешеходный трафик в сторону метро, транспортных развязок. Саму площадь Труда пока привести в порядок не удастся из-за строительства четвертого моста, но остальная часть гостевого маршрута будет отремонтирована, — отметил мэр.

Ремонт улиц Станиславского и Титова ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Обойдутся ремонтные работы на улице Станиславского — в 135 миллионов рублей, на улице Титова — в 83 миллиона рублей. Там планируется отремонтировать дорожное покрытие, заменить бортовые дорожные камни, а также отремонтировать колодцы ливневых канализаций.

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