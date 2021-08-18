Под Новосибирском женщина погибла в пожаре, спасая двоих детей

Следователи начали проверку после пожара в поселке Сузун в Новосибирской области. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи начали проверку после пожара в поселке Сузун в Новосибирской области, где погибла женщина. Напомним, ЧП произошло сегодня, 18 августа, в три часа ночи.

— В ходе тушения пожара обнаружено тело 39-летней женщины. По предварительным данным, погибшая спасла из горящего дома двух маленьких детей, ее племянник с подругой выбрался самостоятельно, разбив стекло. Все пострадавшие доставлены в больницу с ожогами. На место происшествия незамедлительно выехали следователь, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в областном Следственном комитете.

В огне погибла женщина. Фото: СУ СКР по НСО

Сейчас по данному факту проводят проверку следователи. Правоохранители выясняют точную причину пожара и все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.