В Новосибирске растет конкурентная борьба на выборах

Галина Гриднева и Роман Бубенов. Фото: Дарья МУЛОВА

В конце июля завершился этап выдвижения кандидатов от политических партий на выборы депутатов Государственной думы. По четырем одномандатным избирательным округам Новосибирской области выдвинулись 43 кандидата. В борьбу вступили представители сразу нескольких молодых партий. Конкуренция растет.

- Для Общественной палаты важно, чтобы политическая борьба была достойной. Сегодня появляются новые молодые кандидаты, новые политические партии. На трех одномандатных округах за одно место поборются 10 и более человек. Главная наша задача - обеспечение общественного наблюдения. Важно сделать процесс выборов понятным для избирателя, прозрачным и открытым, - рассказала на пресс-конференции Галина Гриднева, председатель Общественной палаты НСО.

Наблюдать за выборами будут представители общественных объединений, политических партий, что поможет обеспечить честность избирательной кампании. Кроме того, в этом году обучение наблюдателей от Общественной палаты и от политических партий проходит на одних образовательных площадках, по одним стандартам и в Новосибирске, и в районах области.

- Как эксперт независимого общественного мониторинга на территории НСО, хотел бы отметить: наш регион поддерживает тренд этих выборов - рост политической борьбы. Происходит активное вливание новых политических сил. Если разные политические партии пройдут в Госдуму, то мы увидим интересную политическую дискуссию, - отметил Роман Бубенов, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты НСО.

Все политические партии заинтересованы в легитимности выборов. Соответствующие соглашения заключены уже с девятью партиями и двумя общественными организациями.