В Новосибирске подозреваемого в изнасиловании двух девочек отправили под арест

В Новосибирске вынесли меру пресечения 22-летнему парню, которого подозревают в изнасиловании двух девочек-подростков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вынесли меру пресечения 22-летнему парню, которого подозревают в изнасиловании двух девочек-подростков. Такое решение принял суд сегодня, 18 августа.

— Постановлением судьи Заельцовского районного суда в отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.

Под арестом парень будет находиться два месяца, то есть — до 15 октября 2021 года.

Напомним, о том, что 22-летнего сибиряка задержали, стало известно вчера, 17 августа. Его обвиняют изнасиловании несовершеннолетних: на одну из девочек он якобы напал в Заельцовском парке, а на другую в лесополосе в Дзержинском районе. Родители подростков обратились в полицию.

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Об этом сообщили в Следственном комитете (подробнее).

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