«Прокусила ногу, еле оттащили»: дворняжка напала на третьеклассника под Новосибирском

Маленькая дворняжка не в первый раз нападает на детей, но участковый ограничился предупреждением Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Третьеклассник попал в больницу после того, как на него напала дворняжка в селе Ленинское. Об этом КП-Новосибирск рассказала бабушка школьника.

— Витя пошел гулять, а из калитки соседнего дома выбежала дворняжка и вцепилась внуку в ногу. Насилу ее оттащили, повезли внука в больницу: там обработали раны и назначили уколы от бешенства, — рассказала КП-Новосибирск бабушка ребенка.

Хозяйкой собаки оказалась многодетная мать, у нее четверо детей. Местные говорят, что пес и раньше кусал и родных детей женщины. и соседских ребятишек. После этого дворняжку держали на привязи, но в этот раз собака не была привязана.

— Хозяйка собаки сразу извинилась перед нами, просила прощения. Мы в суд не будем подавать, главное, чтобы хозяйка следила за собакой. Иначе страшно за детей, — говорит бабушка покусанного ребенка.

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