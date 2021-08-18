В Новосибирской области ищут лысого мужчину с татуировками на руках

Заявление о пропаже дал его друг. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске волонтеры ищут 37-летнего Ивана Свищукова. Местонахождение мужчины неизвестно с 13 августа 2021 года.

— Мужчина находился в лесном массиве с другом, в какой-то момент они разошлись по разные стороны и больше не встретились. Друг пришел в населенный пункт и рассказал о том, что потерял человека, возможно в лесу. Заявка поступила к нам достаточно поздно, дата пропажи точно неизвестна. На месте работают сотрудники полиции, есть свидетельства о том, что видели пропавшего в соседних населенных пунктах, но пока эти свидетельства требуют проверки. Если вдруг он пришел в какой-то населенный пункт, то у нас будет возможность разместить ориентировку по месту пропажи и в соседние населенные пункты, — рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

У Ивана рост 168 сантиметров и он нормального телосложения. Брит наголо, глаза ярко-голубые. Из особых примет только татуировки на руках

— В день исчезновения на нем была белая футболка, черные трико, темно-синие резиновые сапоги, — уточняют волонтеры.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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