В Новосибирской области полицейские нашли у мужчины в подвале марихуану

Мужчина хранил наркотики в подвале. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские задержали мужчину, хранившего у себя наркотики, в Новосибирской области. 34-летний сибиряк жил в Мошковском районе.

— У сибиряка было найдено и изъято 1,5 килограмма марихуаны. Он хранил ее у себя в подвале, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 228 ч. 2 — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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