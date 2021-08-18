Собирают полную корзины и коробки: грибники похвастались невероятным урожаем маслят под Новосибирском

Сибиряки собирают маслята и другие грибы ведрами. Фото: Евгения Базуева

Новосибирцы собирают небывалый урожай маслят: грибы чаще всего встречаются недалеко от Матвеевки и в Караканском бору.

— Знакомая сейчас в Матвеевке регулярно собирает маслята. Первые грибы появляются в мае и растут до поздней осени, особенно много маслят в сосновых лесах. Гриб можно отличить по характерной шляпке, покрытой слизью: оттого их называют «маслятами». На месте лесных пожаров часто встречаются молоденькие ядреные маслята, — пояснил эксперт Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Подписчики форума «Грибы и грибные места НСО 2021» хвастаются:

— В Болотном пошли белые и другие благородные грибы. Сегодня на территории больницы Кольцово набрали пакет белых и маслят, — рассказала подписчица.

— В районе села Целинное, в елочках набрали, — говорит другая комментатор.

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