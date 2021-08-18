Банк Уралсиб в Новосибирске в июле выдал автокредитов на сумму более 65 млн. рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

- Такой результат стал возможным благодаря укреплению позиций банка в совместных специальных программах с автодилерами, развитию уникальных кредитных продуктов и командной работе - отметил Евгений Степанов Директор по организации продаж автокредитования Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования, значительно расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».