«Груз негабаритный, почему без сопровождения?»: фото полуприцепа, перевозившего детский велосипед, рассмешило соцсети

Тот самый полуприцеп, позабавивший водителей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на Винаповском мосту водители заметили полуприцеп с маленьким детским велосипедом. Очевидцы сделали забавное фото и выложили его на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей в комментариях под снимком юморят кто во сто горазд:

— Груз негабаритный, почему без сопровождения?

— Хоть что-то милое в этом грустном городе.

— Чувак с юмором!

— Неправильно припарковался, увезли, - пишут сибиряки.

Но вот о том, куда направлялся автомобиль и кому принадлежит велосипед, неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.