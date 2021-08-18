«Груз негабаритный, почему без сопровождения?»: фото полуприцепа, перевозившего детский велосипед, рассмешило соцсети

Тот самый полуприцеп, позабавивший водителей.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске на Винаповском мосту водители заметили полуприцеп с маленьким детским велосипедом. Очевидцы сделали забавное фото и выложили его на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей в комментариях под снимком юморят кто во сто горазд:
— Груз негабаритный, почему без сопровождения?
— Хоть что-то милое в этом грустном городе.
— Чувак с юмором!
— Неправильно припарковался, увезли, - пишут сибиряки.
Но вот о том, куда направлялся автомобиль и кому принадлежит велосипед, неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер