В Новосибирске иномарка и автобус столкнулись на перекрестке: образовалась пробка

У иномарки от удара отлетел бампер.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в среду, 18 августа, в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Восход столкнулись Hyundai Tucson и автобус №39. Кадры с места ДТП очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— В ДТП никто не пострадал, — написали очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Но столкновение доставило неприятности водителям, спешащим на работу: на перекрестке образовалась пробка.
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