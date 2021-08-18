В Новосибирске иномарка и автобус столкнулись на перекрестке: образовалась пробка

У иномарки от удара отлетел бампер. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в среду, 18 августа, в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Восход столкнулись Hyundai Tucson и автобус №39. Кадры с места ДТП очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— В ДТП никто не пострадал, — написали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Но столкновение доставило неприятности водителям, спешащим на работу: на перекрестке образовалась пробка.

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