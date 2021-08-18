«Крайне истощены, по всему телу опарыши»: сибирячки спасли щенят, брошенных в лесу

Сейчас щенки находятся в ветклинике. Фото: vk.com/varezhka_bf

О том, что животные оказались в беде, рассказали в благотворительном фонде «Варежка».

- У нас трое щенят, одна девочка и два мальчика, которых в лесополосе случайно нашли женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Сколько щенков было изначально - неизвестно, потому что женщины их буквально искали как грибы в траве, ориентируясь на звук, - поделились волонтеры. - Все щенки мокрые от дождя и росы, крайне истощены, обезвожены и промерзшие. На всех было огромное количество опарышей, и стало понятно, что в лесу они находятся не первый день.

Женщины обратились за помощью к волонтерам, и те отвезли животных в ветеринарную клинику. Один из щенков сейчас находится в тяжелом состоянии: его поместили в кислородную камеру. Двое других чувствуют себя немного лучше: они находятся под наблюдением врачей в стационаре.

Всех, кто хочет помочь в лечении щенков, могут обратиться в благотворительный фонд.

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