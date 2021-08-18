«Записка сохранилась чудом»: новосибирцы узнали о судьбе пропавшего прадеда-фронтовика через 80 лет

Родные искали прадеда десятки лет. Фото: группа «Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение» «ВКонтакте».

Новосибирец Григорий Украинцев пропал без вести во время боев в Ленинградской области в 1941 году. Спустя 80 лет поисковики отряда «Рейд 2.0» обнаружили его останки.

— Наш поисковый отряд работал на месте ожесточенных боев Ленинградского фронта осенью 1941-го года. В придорожной канаве, которую бойцы использовали в качестве укрытия во время боя, мы обнаружили останки 10 бойцов и командиров РККА с их личными вещами. Удалось найти 3 медальона — все они, к сожалению, оказались расколоты. Каким-то чудом в одном из медальонов с отколотой крышкой сохранилась записка, на имя Украинцева Григория Михайловича, — сообщили волонтеры в группе «Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение».

Записка чудом сохранилась в медальоне. Фото: группа «Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение» «ВКонтакте».

Погибший сибиряк родился в 1909 году, в 1941 году служил командиром орудия. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

— И еще одна приятная новость: на сайте «Бессмертный полк» родные Григория Михайловича создали о нем страничку, благодаря которой нам удалось узнать контакты родственников найденного нами бойца, — сообщили в поисковом отряде.

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