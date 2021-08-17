Новосибирский фотограф заснял на видео череду затмений на Юпитере

Два спутника — Ганимед и Европа — проходят перед самой большой планетой Солнечной системы — Юпитером. Фото: Кадр из видео\ Алексей Поляков

Новосибирский фотограф Алексей Поляков заснял на видео, как два спутника — Ганимед и Европа — проходят перед самой большой планетой Солнечной системы — Юпитером. Чтобы сделать наиболее удачные кадры, сибиряку пришлось уехать далеко за город.

— Проходила съемка в ночь с 15 на 16 августа, погода тогда в Новосибирске была совсем не способствующая съемке, однако, синоптики подсказали, что если отъехать от города 170-200 километров на запад области, то там видимость будет лучше и есть шанс что-то заснять. Поскольку такие явления, как череда затмений на орбите другой планеты, происходят далеко не каждый день, расстояние меня не напугало. И я, собрав всю необходимую мне аппаратуру, отправился за город. Конечно, из-за нестабильности атмосферных фронтов картинка видео все равно получилась немного размытой, в целом, съемка все же удалась, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Чтобы снять астрономическое явление, происходившее на расстоянии в 600,8 миллионов километров от Земли, фотографу пришлось использовать телескоп и монохромную камеру. Длилась съемка около часа.

— Начало события я снимал на цветную камеру, однако результат меня не радовал, и я принял решение перейти на монохром, снимая в красном канале, как наименее подверженном «болтанке» во время неспокойной атмосферы, — пояснил сибиряк.

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