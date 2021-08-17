В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде: школьник в больнице

В Новосибирске иномарка сбила школьника на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на велосипеде. ДТП произошло вечером, 17 августа, в Первомайском районе города.

— Сегодня, в 20:40 32-летний водитель автомобиля «Хонда НRV» ехал по улице Марии Ульяновой со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Красный Факел. У дома 8 по улице Марии Ульяновой он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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