Погода в Новосибирске на 18 августа 2021 года: что обещают синоптики

Сегодня будет тепло и сухо.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 18 августа 2021 года: жара пока что остается с нами. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом на этот день.
— В Новосибирске будет без осадков, переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью будет +12…+14, а днем воздух прогреется до +25…+27. По области будет до +28 градусов, также местами кратковременные дожди и грозы, — сообщается на сайте гидрометцентра.
По данным «Яндекса», весь день будет ясно и солнечно и подует приятный теплый ветерок. Утром температура воздуха составит +16 градусов, днем — +24...+26, и продержится это тепло до вечера.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер