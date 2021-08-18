Погода в Новосибирске на 18 августа 2021 года: что обещают синоптики

Сегодня будет тепло и сухо. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 18 августа 2021 года: жара пока что остается с нами. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом на этот день.

— В Новосибирске будет без осадков, переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью будет +12…+14, а днем воздух прогреется до +25…+27. По области будет до +28 градусов, также местами кратковременные дожди и грозы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет ясно и солнечно и подует приятный теплый ветерок. Утром температура воздуха составит +16 градусов, днем — +24...+26, и продержится это тепло до вечера.

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